Αυλαία στο εορταστικό Αγρίνιο

Η 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται στο Αγρίνιο, με το παιχνίδι του Παναιτωλικού με την Κηφισιά.

Με το παιχνίδι στο Αγρίνιο, ανάμεσα στον Παναιτωλικό και την Κηφισιά πέφτει σήμερα η αυλαία της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Το ματς θα έχει… εορταστικό χαρακτήρα, καθώς σήμερα ο Παναιτωλικός συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του και έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από δράσεις.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, ωστόσο, θέλει να γιορτάσει τον ένα αιώνα ζωής, με μια νίκη, που θα την φέρει πιο κοντά στην παραμονή, απέναντι σε έναν αντίπαλο με τον ίδιο στόχο. Η Κηφισιά από την άλλη θα ψάχνει το τρίποντο, για να διατηρήσει τις αποστάσεις της από την προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 24ης αγωνιστικής:

Άρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0

Αστέρας Aktor - Πανσερρραϊκός 0-1

Βόλος - ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 1-4

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0

Δευτέρα 9/3

18:00 Παναιτωλικός - Κηφισιά CosmoteSport 1

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 24 56

2. ΠΑΟΚ 24 54

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 24 54

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 24 45

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 24 39

6. ΟΦΗ 24 29

7. ΑΡΗΣ 24 29

8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 24 28

9. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 24 28

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 23 24

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 23 21

12. ΑΕΛ NOVIBET 24 21

13. ASTERAS AKTOR 24 16

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 24 15