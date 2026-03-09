Αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στην εθνική ομάδα του Μαρόκου ο Ινιέστα

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της "Sport", συμφώνησε με τον Αντρές Ινιέστα για τη θέση του τεχνικού διευθυντή.
Το Μαρόκο δεν κατάφερε να κατακτήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από τη Σενεγάλη στον τελικό που διεξήχθη στο Ραμπάτ. Η αποτυχία αυτή έφερε άμεσα εξελίξεις στην εθνική ομάδα, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ουαλίντ Ρεγκραγκί.
Στη θέση του Ρεγκραγκί θα καθίσει ο Μοχάμεντ Ουάχμπι, ο οποίος καλείται να οδηγήσει την εθνική ομάδα στη νέα εποχή και να την προετοιμάσει για τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις.
Παράλληλα, η ομοσπονδία σχεδιάζει να ενισχύσει το τεχνικό επιτελείο με μια εμβληματική προσωπικότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Βαρκελώνης “Sport”, έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον Αντρές Ινιέστα, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή της εθνικής ομάδας.
Μάλιστα, ο θρυλικός μέσος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας ήταν προσκεκλημένος της μαροκινής ομοσπονδίας και παρακολούθησε από κοντά τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής