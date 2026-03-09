Αδιανόητο ξύλο στο ντέρμπι της Ατλέτικο Μινέιρο με την Κρουζέιρο! (vid)

Απίστευτα επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο, για τον τελικό των playoff του πρωταθλήματος Μινέιρο.

Όλα ξεκίνησαν στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Κρουζέιρο, όταν ο Κρίστιαν έπεσε άτσαλα στον τερματοφύλακα, Έβερσον ο οποίος χτύπησε τον αντίπαλό του και ακολούθησε ο κακός χαμός!

Οι παίκτες των δύο ομάδων άρχισαν να ανταλλάσσουν μπουνιές σε όλον τον αγωνιστικό χώρο, με το ξύλο να είναι άγριο και τις αστυνομικές αρχές να μην μπορούν να αντιδράσουν.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι αφού έληξε το άγριο επεισόδιο, δεν υπήρξε καμία αποβολή από τον διαιτητή, με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται στο 1-0 υπέρ της Κρουζέιρο.