Πελίστρι: «Προερχόμαστε από ένα καλό σερί αποτελεσμάτων, το μυαλό μας είναι πλέον στην Μπέτις»

Ο Φακούντο Πελίστρι μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδειακού, αλλά και την επερχόμενη αναμέτρηση με την Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν περίμενε τόσο άνετη επικράτηση: «Βεβαίως, προερχόμαστε από ένα σερί καλών αποτελεσμάτων, κάτι το οποίο μας δίνει αυτοπεποίθηση είμαστε χαρούμενοι που πετυχαίνουμε νίκες, ο αποψινός αγώνας ήταν σημαντικός, όμως δείξαμε όλοι μαζί ότι μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, παιχνίδι με παιχνίδι κοιτάζουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, είμαστε ευτυχής για αυτό το αποτέλεσμα».

Για την ενέργεια που έβγαλε ο Παναθηναϊκός πριν από την πρόκληση της Μπέτις: «Γνωρίζαμε τη σημασία που είχε ο αποψινός αγώνας, όλοι μας είχαμε το μυαλό μας στον Λεβαδειακό και όχι στη Μπέτις. Από τη στιγμή που κλειδώσαμε πλέον την τετράδα, όλη η ενέργεια μας είναι πλέον στο ματς με τη Μπέτις, για να δώσουμε τα πάντα με σκοπό την πρόκριση».

Για τις πιθανότητες που έχει ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μπέτις:

«Πρόκειται για δύο αγώνες, οι οποίοι προμηνύονται ιδιαίτερα σκληροί και δύσκολοι, με μία μεγάλη αντίπαλο όπως είναι η Μπέτις, ουσιαστικά όλοι όσοι έχουν μείνει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι υψηλού επιπέδου και εμείς είμαστε σε αυτή τη λίστα. θα δώσουμε τα πάντα, θα κάνουμε το καθήκον μας, προχωράμε βλέποντας κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και με μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά θα προχωρήσουμε το ευρωπαϊκό μας ταξίδι».