Μπιάνκο: «Να πάρουμε δύο νίκες πριν τα πλέι οφ»

Δύο νίκες θα επιδιώξει ο ΠΑΟΚ πριν την έναρξη των πλέι οφ, όπως δήλωσε ο Αλεσάντρο Μπιάνκο μετά τη λευκή ισοπαλία με τον Ολυμπιακό (0-0).

Ο Ιταλός χαφ κράτησε τα θετικά της εκτός έδρας ισοπαλίας με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα να παραμένει σε απόσταση... αναπνοής από την ΑΕΚ λίγο πριν τα πλέι οφ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου:

Για το πόσο σημαντικός είναι ο βαθμός: «Παίξαμε εκτός έδρας και είναι δύσκολο να παίζεις εδώ χωρίς τους φιλάθλους μας. Δίκαιο αποτέλεσμα η ισοπαλία, είχαμε και οι δύο ευκαιρίες. Ίσως αν ήμασταν πιο τυχεροί θα κερδίζαμε αλλά παίρνουμε τον βαθμό. Νομίζω είναι σημαντικός βαθμός γιατί παραμένεις αήττητος σε εκτός έδρας ντέρμπι και παραμένεις σε τροχιά κορυφής. Έχουμε δύο σημαντικά ματς για να πάρουμε τις νίκες πριν τη μεταξύ μας μάχη στα πλέι οφ».