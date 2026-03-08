Οζντόεφ: «Θέλαμε την νίκη - Δεν είναι φυσιολογικό να παίζουμε ασταμάτητα»

Για την ισοπαλία του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό με 0-0 μίλησε ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος τόνισε πως δεν είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα σχολίασε το επιβαρυμένο πρόγραμμα των «ασπρόμαυρων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το παιχνίδι: «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, θέλαμε την νίκη. Είχαμε τις ευκαιρίες για να πάρουμε κάτι καλύτερο. Κοιτάμε μπροστά, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο».

Για το τέλος των συνεχόμενων παιχνιδιών: «Οι παίκτες που επιστρέφουν μας βοηθάνε και ο προπονητής έχει περισσότερες επιλογές. Εδώ και ενάμιση μήνα παίζουμε ασταμάτητα, κάθε τρεις μέρες. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο».

Για την απόδοση του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι: «Δεν έχει κάποια σημασία. Χάσαμε αρκετούς πόντους με τις άλλες ομάδες. Το κάθε ντέρμπι είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς σε κάθε παιχνίδι πρέπει να παλεύουμε για την νίκη».

