Κεντζιόρα: «Θα ήταν πιο εύκολο αν ήμασταν... πλήρεις - Πλέον έχουμε... ρεπό»

Ο «αλύγιστος» Τόμας Κεντζιόρα αποθέωσε τους μαχητές του ΠΑΟΚ που εμφανίστηκαν στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό (0-0), ενώ... αποκάλυψε ότι ο Δικέφαλος έχει επιτέλους ρεπό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για το αν είναι ευχαριστημένος με τον βαθμό: «Για να πω την αλήθεια ήταν πολύ δύσκολο ματς και για τους δύο. Δώσαμε τα πάντα. Δεν είμαι ευχαριστημένος αλλά αυτό είναι».

Για την προσωπική του απόδοση και την άνοδο του ΠΑΟΚ με τις αλλαγές: «Όσον αφορά εμένα, προσπαθώ πάντα να δίνω τα πάντα για την ομάδα μου και τη φανέλα μου. Προσπαθώ να είμαι στο 100%. Σίγουρα θα ήταν πιο εύκολο αν ήμασταν πλήρεις, όμως δεν είναι δικαιολογία αυτό. Πιστεύω ότι προσπαθήσαμε και παλέψαμε όσοι παίξαμε σήμερα και δώσαμε το 100%. Πολύ σκληρό ματς».

Για το αν θα πάρουν ρεπό: «Η αλήθεια είναι ότι αύριο υπάρχει ρεπό οπότε είναι καλό».