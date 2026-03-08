Μεντιλίμπαρ: «Έπαιξε πιο άμεσα και μας δυσκόλεψε ο ΠΑΟΚ - Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί»

Για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λέγοντας πως οι Θεσσαλονικείς έπαιξαν πιο άμεσα, ενώ στάθηκε και στην αναποτελεσματικότητα της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Έπαιξαν πιο άμεσα απο εμας, θελαμε να παιξουμε απο πίσω, μας δυσκόλεψαν και μας πίεσαν. Δεν είχε γενικά ευκαιρίες το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες, αλλά δεν καταφέραμε να είμαστε αποτελεσματικοί για να κερδίσουμε.

Δεν σημαινει πω;ς οταν έχεις περισσότερους επιθετικούς θα βαλεις και γκολ, αντιθέτως ρισκάρεις περισσότερο. Προσπαθήσαμε να σκοράρουμε και οι δύο ομάδες, ευτυχώς, όπως εμείς, ούτε ο ΠΑΟΚ ήταν αποτελεσματικός.