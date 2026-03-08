11 γκολ σε 3 ματς ο Παναθηναϊκός, όταν πριν είχε 12 σε 9 αγώνες!

«Τρομακτική» η επιθετική βελτίωση του Παναθηναϊκού, ο οποίος πέτυχε 11 γκολ σε 3 ματς Πρωταθλήματος, όταν στα προηγούμενα 9 είχε βρει δίχτυα μόλις 12 φορές.

Η παρουσία του Ανδρέα Τετέι, η χρησιμοποίηση του Βισέντε Ταμπόρδα αλλά και ο ρυθμός που βρίσκει πια η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχουν ως αποτέλεσμα μια εντυπωσιακή βελτίωση στην παραγωγικότητα, η οποία αποτυπώνεται ξεκάθαρα από τους αριθμούς.

Το «Τριφύλλι» έχει πετύχει στις 3 τελευταίες αγωνιστικές 11 γκολ, επικρατώντας με 3-1 του Άρη, με 4-1 του ΟΦΗ και με 1-4 του Λεβαδειακού, «σφραγίζοντας» παράλληλα και την είσοδο στα Play-Offs του Πρωταθλήματος, μαζί με ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Για να καταλάβει κανείς την διαφορά, αρκεί να αναφερθεί πως στα προηγούμενα 9 ματς Πρωταθλήματος οι «πράσινοι» είχαν βρει δίχτυα μόλις 12 φορές. Ένα γκολ παραπάνω, σε 6 αγώνες περισσότερους σε σχέση με την τελευταίες τρεις αγωνιστικές...

Αναλυτικά τα 9 προηγούμενα ματς του Παναθηναϊκού:

Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-1

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2