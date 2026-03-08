Ο παίκτης του Λεβαδειακού στάθηκε στο γεγονός πως είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο και πως το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που είχε η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Μάγκνουσον

«Δεν μπορώ να πω ότι το σκορ αποτυπώνει την εικόνα του αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλά. Ωστόσο δεχθήκαμε δυο γρήγορα γκολ. Το πέναλτι ήταν αυστηρή απόφαση. Ήταν 50-50 το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα.

Δεν μας αγχώνει κάτι μετά από την ήττα. Όταν ήρθα δεν περίμενα να έχουμε τέτοια πορεία. Είναι πολύ καλή η ομάδα και ο προπονητής. Είναι καλό να κυνηγάμε τέτοιες θέσεις.

Το γκολ μας έλειπε. Η ομάδα είναι πολύ καλή, αυτό λείπει από την ομάδα αυτή την στιγμή».