Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Αντρίγια - Μέσα ο Μπιάνκο!

Ο Σέρβος εξτρέμ επρόκειτο να ξεκινήσει βασικός στο μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ένιωσε ενοχλήσεις και αμέσως έσπευσε στο ιατρικό τιμ των ασπρόμαυρων.
Μάλιστα, έφυγε νωρίτερα για τα αποδυτήρια, την ώρα που οι συμπαίκτες του έκαναν την προθέρμανσή τους. Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί λόγω ενοχλήσεων στον τένοντα και ως εκ τούτου τη θέση του παίρνει ο Μπιάνκο.
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς λόγω ενοχλήσεων στον τένοντα δεν θα ξεκινήσει στο παιχνίδι, τη θέση του θα πάρει στην αρχική 11άδα ο Μπιάνκο #PreGame #OLYPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay pic.twitter.com/G31rnTQxdv— PAOK FC (@PAOK_FC) March 8, 2026