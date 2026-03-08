Κόντης: «Μου αφήνει πικρία το αποτέλεσμα» (vid)

Όσα είπε ο Χρήστος Κόντης μετά την ισόπαλη αναμέτρηση (1-1) του ΟΦΗ στην έδρα του Βόλου ΝΠΣ.

Ο ΟΦΗ βρισκόταν λίγα λεπτά ώστε να πανηγυρίσει σημαντικό διπλό στον Βόλο. Όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 90'+7' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χουάνπι.

Ο προπονητής των «Κρητικών», Χρήστος Κόντης δήλωσε ότι του αφήνει πικρία το αποτέλεσμα και ότι όλα θα κριθούν μέχρι την τελευταία αγωνιστική.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Έλληνας προπονητής:

«Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο ή άδικο, αλλά όταν είσαι στο τέλος και προηγείσαι 0-1 πρέπει να βρεις τρόπο να κρατήσεις το αποτέλεσμα. Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι και πιο δυναμικοί. Θέλει την πονηράδα να πάρουμε ένα φάουλ, δεν πήραμε ένα φάουλ. Είχαμε 5-6 φάουλ που δεν τα πήραμε ποτέ. Έχω παράπονο από την ομάδα μου, έπρεπε να βρούμε ένα τρόπο να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Δεν τελείωσε κάτι με την ισοπαλία, αλλά μου αφήνει πικρία το αποτέλεσμα. Έχουμε 6 βαθμούς μπροστά μας, κρατάμε τον Βόλο από κάτω και όλα θα κριθούν μέχρι την τελευταία αγωνιστική».