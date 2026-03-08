ΠΑΟΚ: MVP κόντρα στην Κηφισιά ο σκόρερ Γερεμέγιεφ

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αναδείχθηκε Kitchenbar Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης με την Κηφισιά στο δημοτικό γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας, για την 18η εμβόλιμη αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού κόντρα στην Κηφισιά και κατάφερε να πάρει ακόμα τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Πρωταγωνιστής ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ . Ο Σουηδός φορ ήρθε από τον πάγκο στο 23ο λεπτό, έτρεξε, έδωσε αμέτρητες μάχες και ήταν εύστοχος και τις δύο φορές που κλήθηκε να εκτελέσει από την άσπρη βούλα.

Στην ψηφοφορία για τον Kitchenbar Fans’ Man of the Match ο Γερεμέγεφ συγκέντρωσε το 52,17% των ψήφων και πήρε το βραβείο. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Χόρχε Σάντσεζ , που έκανε ακόμη μία γεμάτη εμφάνιση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας , ο οποίος πέτυχε το τελικό 1-4.»