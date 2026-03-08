Τα Facts & Figures του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Από το 1959-60 που καθιερώθηκε η Α’ Εθνική μέχρι και σήμερα έχουν διεξαχθεί 73 αναμετρήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακός και τον ΠΑΟΚ με γηπεδούχο την ομάδα του Πειραιά. Υπάρχουν 51 νίκες για τους Ερυθρόλευκους, 13 για τον Δικέφαλο, ενώ 9 αγώνες έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλοι.
- Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 στην τελευταία του επίσκεψη στο στάδιο Καραϊσκάκης για το Κύπελλο Ελλάδος στις 14 Ιανουαρίου 2025, χάρη στα γκολ των Μύθου (7’) και Οζντόεφ (15’), ενώ πήρε τη νίκη με 2-1 (63’ Τάισον, 75’ Ζίβκοβιτς – 22’ Τσικίνιο) και στην αναμέτρησή τους για τον Α’ Γύρο του πρωταθλήματος στις 5 Οκτωβρίου 2025.
- Την περσινή περίοδο, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε και στις δύο επισκέψεις του στον Πειραιά, με 2-1 για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και με 4-2 στην αναμέτρηση για τα Playoffs. Οι ήττες αυτές ήρθαν έπειτα από δύο διαδοχικές νίκες για τον Δικέφαλο στα προηγούμενα παιχνίδια τους για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στο στάδιο Καραϊσκάκης: το 2022-23 με 2-1 και το 2023-24 με 4-2.
- Στις δέκα τελευταίες επισκέψεις του στον Πειραιά για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ο Δικέφαλος έχει τρεις νίκες και μία ισοπαλία, απέναντι στις έξι επικρατήσεις του Ολυμπιακού.
- Στις 12 Ιουλίου 2020 επικράτησε με 1-0 χάρη στο γκολ του Μιχάι και στέρησε από τον Ολυμπιακό το αήττητο πρωτάθλημα, αφού μέχρι τότε δεν είχε καταφέρει να τον κερδίσει κανένας άλλος αντίπαλος στη Super League εκείνης της περιόδου.
- Ο ΠΑΟΚ, στην πρώτη επίσκεψή του στην ιστορία της Α’ Εθνικής στην έδρα του Ολυμπιακού, έφυγε με τη νίκη χάρη στα γκολ των Συμεωνίδη (38’) και Χαβανίδη (42’), ενώ οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με τον Πολυχρονίου (31’). Ο ΠΑΟΚ, μάλιστα, δεν ηττήθηκε στις τρεις πρώτες αναμετρήσεις τους σε επίπεδο Α’ Εθνικής, αφού και στη δεύτερη επίσκεψή του στο Καραϊσκάκης πήρε ισοπαλία με 1-1 (49’ Υφαντής – 89’ Βασιλειάδης).
- Η ευρύτερη νίκη του ΠΑΟΚ στην έδρα του Ολυμπιακού ήταν στις 4 Ιανουαρίου 1976, με 4-0, όπου τα γκολ των Τερζανίδη (24’), Κούδα (56’, 63’) και Γκουερίνο (78’) έγραψαν τον θρίαμβο σε μια χρονιά που ο Δικέφαλος αναδείχθηκε πρωταθλητής.
- Ο Παντελής Καφές, στις 23 Φεβρουαρίου 2003, βρήκε τρεις φορές δίχτυα στην ήττα του ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη με 4-3 και είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σημειώσει χατ τρικ σε εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό.
- Ο Ολυμπιακός είχε 17 ματς αήττητος στο ανακαινισμένο στάδιο Καραϊσκάκης (15 νίκες – 2 ισοπαλίες) μέχρι τη δεύτερη επίσκεψη του ΠΑΟΚ εκεί, στις 16 Οκτωβρίου 2005. Με δύο γκολ του Παντελή Κωνσταντινίδη , ο ΠΑΟΚ απάντησε στο γκολ φάουλ του Γιαγιά Τουρέ, πήρε τη νίκη και παράλληλα έσπασε το σερί των «ερυθρολεύκων» μέσα στην έδρα τους.
- Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει σημειώσει τρία γκολ στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Καραϊσκάκης και μπήκε στην ίδια λίστα με τον Γιώργο Κούδα, τον Ανέστη Αφεντουλίδη, τον Παντελή Καφέ, τον Παντελή Κωνσταντινίδη και τον Μπράντον Τόμας.