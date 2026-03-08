Τα Facts & Figures του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Από το 1959-60 που καθιερώθηκε η Α’ Εθνική μέχρι και σήμερα έχουν διεξαχθεί 73 αναμετρήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακός και τον ΠΑΟΚ με γηπεδούχο την ομάδα του Πειραιά. Υπάρχουν 51 νίκες για τους Ερυθρόλευκους, 13 για τον Δικέφαλο, ενώ 9 αγώνες έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλοι.