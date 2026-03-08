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Το γκολ της ισοφάρισης του Βόλου ΝΠΣ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χουάνπι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Βόλος ΝΠΣ κέρδισε πέναλτι ύστερα από χέρι του Λαμπρόπουλου. Ο Χουάνπι ήταν εύστοχος και ισοφάρισε για τους γηπεδούχους σε 1-1 απέναντι στον ΟΦΗ.

Το γκολ:

Το γκολ της ισοφάρισης του Βόλου ΝΠΣ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χουάνπι (vid)