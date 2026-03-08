Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Το γκολ της ισοφάρισης του Βόλου ΝΠΣ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χουάνπι (vid) 08-03-2026 19:13 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Βόλος ΝΠΣ κέρδισε πέναλτι ύστερα από χέρι του Λαμπρόπουλου. Ο Χουάνπι ήταν εύστοχος και ισοφάρισε για τους γηπεδούχους σε 1-1 απέναντι στον ΟΦΗ. Το γκολ: Το 92% χάνει απ’ την πρώτη ερώτηση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας είσαι φωτεινό μυαλό menshouse.gr Απ’ τα πρώτα που θα πάρει: Το μέτρο-τομή που ο Τσίπρας θεωρεί ότι θα τον ανεβάσει +2 μονάδες στις δημοσκοπήσεις instanews.gr Διπλό χτύπημα: Πάει να τους πάρει πακέτο απ’ τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1 dailymedia.gr Νέο μεγάλο μπαμ απ’ την πλατφόρμα Αλαφούζου dailymedia.gr Ξαφνική βόμβα: Η μεταγραφή Ανδρουλάκη που ταράζει τα νερά εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ instanews.gr Καθαρή, καταιγιστική αδρεναλίνη: Το Netflix φέρνει την ταινία που θα σε κάνει να αφήσεις για λίγο το Μουντιάλ menshouse.gr Το φινάλε που «έπρεπε»... menshouse.gr Σήκωνε στον αέρα, έκοβε καριέρες: Ο στόπερ – καρμανιόλα που έπαιζε με πακέτο τσιγάρα στην κάλτσα! menshouse.gr Το γκολ της ισοφάρισης του Βόλου ΝΠΣ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χουάνπι (vid) SHARE