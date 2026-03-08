Το γκολ της ισοφάρισης του Βόλου ΝΠΣ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χουάνπι (vid)

Ο Βόλος ΝΠΣ κέρδισε πέναλτι ύστερα από χέρι του Λαμπρόπουλου. Ο Χουάνπι ήταν εύστοχος και ισοφάρισε για τους γηπεδούχους σε 1-1 απέναντι στον ΟΦΗ.

Το γκολ: