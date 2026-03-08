Αντωνόπουλος: «Υπάρχει χρόνος για να το γυρίσουμε»

Ο προπονητής του Αστέρα Aktor, Γιώργος Αντωνόπουλος μίλησε μετά την ήττα από τον Πανσερραϊκό, τονίζοντας πως θα δώσουν μέχρι τέλος τη μάχη τους για να παραμείνουν στην κατηγορία.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Τους πείραξε η ήττα, όπως πείραξε όλους μας… Εγώ χαίρομαι γι’ αυτό, γιατί πονούν την ομάδα. Μείναμε νωρίς με δάκε παίκτες στο σημερινό παιχνίδι. Μπορούσαμε να προηγηθούμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε, ρισκάραμε, κάναμε καλή προσπάθεια, αλλά δεν σκοράραμε. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι και στα επόμενα παιχνίδια. Υπάρχει χρόνος και θα παλέψουμε να μείνουμε στην κατηγορία»

Συνέχισε:

«Μας δίνει ελπίδα η εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι μπορούμε να μείνουμε στην κατηγορία. Ο Αστέρας είναι πολλά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, έχει παίξει στην Ευρώπη, ενώ πολλοί σπουδαίοι παίκτες έχουν αγωνιστεί στην ομάδα εδώ και μια εικοσαετία. Πρέπει να το πιστέψουμε και να επιμείνουμε…»

Για να καταλήξει ευχαριστώντας τους φίλους του Αστέρα για τη στήριξη:

«Ευχαριστούμε τον κόσμο γιατί μας βοήθησε και σήμερα. Προσωπικά γνωρίζω σε ποια ομάδα είμαι. Γνωρίζω την ευθύνη. Θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας να μείνουμε στην κατηγορία»

Ο Αντωνόπουλος συγκλόνισε, ζητώντας να σχολιάσει την επιστροφή του μεγάλου μαχητή της ζωής, του παίκτη του Άρη, Μιχάλη Βοριαζίδη στην αγωνιστική δράση. Είπε:

«Η σπουδαιότερη νίκη αυτής της αγωνιστικής ήταν η επιστροφή του Μιχάλη Βοριαζίδη στους αγώνες! Ο Μιχάλης με τη στάση του και τον αγώνα του έδειξε ότι όλα μπορούν να γίνουν!»