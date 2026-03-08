Τράφηκε από την αμφισβήτηση, ενισχύθηκε βελτιώθηκε και κλείδωσε το ευρωπαϊκό εισιτήριο δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε με το επιβλητικό 4-1 επί του Λεβαδειακού. Τρία ελληνικά γκολ, μέσα σε τρία τέρματα ο ασταμάτητος Τετέι.

«Καθάρισε» με την Ευρώπη και βλέπει… Μπέτις ο Παναθηναϊκό, καθώς νίκησε με άνεση 4-1 τον Λεβαδειακό παρουσία 3.000 και πλέον φιλάθλων του που μετέτρεψαν το δημοτικό γήπεδο της Λιβαδειάς σε… Λεωφόρο και εδραιώθηκε με επιβλητικό τρόπο στα πλέι οφς του πρωταθλήματος.

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί 4άρα, μετά το ματς με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ που πέτυχε τέταρτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά τον Ιανουάριο του 2025, ενώ για πρώτη φορά στην Ιστορία του πέτυχε τέσσερα γκολ στη Λιβαδειά.

Το εντυπωσιακό για τους πράσινους είναι ότι είχε τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ (Ερνάντεθ, Μπακασέτας, Κοντούρης, Κυριακόπουλος), όπως ακριβώς και στο αμέσως προηγούμενο ματς με τον ΟΦΗ.

Το τριφύλλι έχει πλέον την άνεση να αφοσιωθεί πλήρως στα ιστορικά ματς με την Μπέτις για την υπέρβαση της πρόκρισης στην προημιτελική φάση του Γιουρόπα Λιγκ.

Το ματς ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να δίνει την μπάλα στον Λεβαδειακό και να τον περιμένει σε άμυνα χώρου πίσω από τη μεσαία γραμμή στο πρώτο 25λεπτο του ματς, διάστημα στο οποίο η κατοχή της μπάλας ήταν πάνω από 70% για τους γηπεδούχους.

Η ομάδα της Λιβαδειάς είχε ξεκάθαρη στόχευση την εκμετάλλευση της δεξιάς της πλευράς, εξαιτίας της παρουσίας των Τσάπρα και Παλάσιος, με σαφή στόχευση το «ένας με έναν» του Αργεντινού μεσοεπιθετικού. Παρά ταύτα ο Λεβαδειακός απείλησε μόνο από στατική φάση (9’) και δη εκτέλεση κόρνερ του Κωστή και κεφαλιά του Πεντρόζο που πέρασε άουτ.

Μετά το 25λεπτο, η τακτική προσέγγιση του Παναθηναϊκού άλλαξε άρδην, καθώς δόθηκε εντολή για χάι πρες και η εικόνα του αγώνα τροποποιήθηκε αποφασιστικά. Ο Λεβαδειακός δεν μπορούσε να βγάλει την μπάλα από την άμυνά του εξαιτίας της πίεσης του Παναθηναϊκού και οι πράσινοι άρχιζαν σταδιακά να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την περιοχή του Λοντίγκιν.

Η πρώτη προειδοποίηση ήρθε στο 33’ από σέντρα του Κυριακόπουλου και κεφαλιά πάσα του Τετέι προς τον Ταμπόρδα, το γύρισμα του οποίου κόντραρε και κατόπιν στο 36’, πάλι από σέντρα του Κυριακόπουλου και σουτ του Καλάμπρια στο δεύτερο δοκάρι άουτ.

Ωσπου, στο 37’, ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ, σκοράροντας για τρίτο συνεχόμενο ματς από στατική φάση και δη εκτέλεση κόρνερ.

Ο Καλάμπρια υποδέχτηκε τη μπάλα στη γωνία της μεγάλης περιοχής και έβγαλε ωραία σέντρα προς τον Τετέι, αυτός έπιασε την κεφαλιά και ο Λοντίγκιν έδιωξε με φανταστικό τρόπο προς το πλάι. Εκεί βρισκόταν ο Ταμπόρδα που γύρισε τη μπάλα στην μικρή περιοχή, με τον Ερνάντεθ να σκοράρει με κοντινό πλασέ, όπως είχε κάνει και κόντρα στον Αρη (0-1).



Στο 41’ το μακρινό σουτ του Ταμπόρδα πέρασε άουτ και στο 44’ ο Μάγκνουσον πάτησε μέσα στην περιοχή τον Τετέι, με τον διαιτητή Τσακαλίδη να δείχνει «παίζετε». Πλην όμως ο VAR τον κάλεσε για επανεξέταση και κατόπιν διόρθωσε την απόφασή του δείχνοντας σωστά την άσπρη βούλα. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εσχάτη των ποινών και έκανε το 0-2, στέλνοντας τη μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα (45+3’).

Στο δεύτερο ημίχρονο το τριφύλλι συνέχισε με τον ίδιο ζήλο και χάρη στο πείσμα και τη μαχητικότητα του Τετέι βρήκε γκολ με το καλησπέρα. Ο Ελληνας στράικερ έκλεψε τη μπάλα από τον Τσόκαϊ μέσα στην περιοχή και… σέρβιρε στον Κοντούρη το 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο ταλαντούχος μέσος δεν λάθεψε, με τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα αφού βρήκε στον Κωστή (50’).

Ο Λεβαδειακός έφτασε κοντά στη μείωση του σκορ στο 59’ μετά από φάουλ του Κωστή και πλασέ του Μάγκνουσον που έδιωξε με το πόδι ο Λαφόν και δύο λεπτά αργότερα έκανε το 1-3 μετά από σέντρα του Βήχου από αριστερά και κεφαλιά του Πεντρόζο (61’).

Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά σε ένα τέταρτο γκολ στο 64’ μετά από κλέψιμο ψηλά του Κοντούρη και πάσα στον Τετέι που δεν είδε τον αμαρκάριστο Ταμπόρδα στα δεξιά του και πλάσαρε άουτ απέναντι στον Λοντίγκιν.

Τελικά τα κατάφερε στο 71’ μετά από υπέροχη συνεργασία των Τετέι, Καλάμπρια, Πελίστρι και ιδανική σέντρα του Ουρουγουανού προς τον Κυριακόπουλο που δεν είχε κανένα πρόβλημα να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ (1-4) εν μέσω αποθέωσης.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος / 4-2-3-1): Λοντίγκιν, Τσάπρας (87' Μανθάτης), Φίλων, Μάγκνουσον, Βήχος, Τσόκαϊ (87' Νίκας), Κωστή (65’ Λαμαράνα), Παλάσιος, Πεντρόζο, Μπάλτσι, Οζμπολτ (75’ Λαγιούς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 3-4-3): Λαφόν, Κάτρης, Γέντβαϊ, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κοντούρης (66’ Σισοκό), Μπακασέτας (84' Τσέριν), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (66’ Πελίστρι), Τετέι (75’ Σφιντέρσκι), Ζαρουρί (66’ Αντίνο).