Παναθηναϊκός: Με Κοντούρη και Ζαρουρί η ενδεκάδα κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με τον καθιερωμένο σχηματισμό του κόντρα στον Λεβαδειακό, με τον Μπενίτεθ να δίνει φανέλα βασικού σε Κοντούρη και Ζαρουρί.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται σε λίγη ώρα (8/3, 19:00) από τον Λεβαδειακό, με στόχο να πάρει τη νίκη που θα «σφραγίσει» οριστικά την παρουσία της ομάδας στα Play-Offs και φυσικά το ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντέσερς, Κώτσιρα, Τσιριβέγια, Σιώπη, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Ερνάντεθ, Γεντβάι και Κάτρη να αποτελούν την τριάδα της άμυνας.

Αριστερά θα βρίσκεται ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια και οι Κοντούρης και Μπακασέτας θα αποτελούν το δίδυμο των χαφ. Στην κορυφή θα ξεκινήσει ο Τετέι, με τους Ταμπόρδα και Ζαρουρί πίσω του.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Αντίνο, Τσέριν, Σισοκό, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς.