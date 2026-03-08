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Δοκάρι για τον ΟΦΗ με κεφαλιά του Κωστούλα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Στο δοκάρι η κεφαλιά του Κωστούλα, με το 0-0 να παραμένει στο ΟΦΗ - Βόλος ΝΠΣ

Η φάση:

Δοκάρι για τον ΟΦΗ με κεφαλιά του Κωστούλα (vid)