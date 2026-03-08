Οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής γυναικών του Ιράν κινδυνεύουν με εκτέλεση!

Οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και η κρατική τηλεόραση πιέζει για να τιμωρηθούν με εκτέλεση!

Οι ποδοσφαιρίστριες του Ιράν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της πατρίδας τους στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ασίας κόντρα στη Νότια Κορέα, ενώ στο παιχνίδι που ακολούθησε κόντρα στην Αυστραλία, τραγούδησαν τον ύμνο τον οποίο συνόδευσαν με έναν στρατιωτικό χαιρετισμό. Αυτή η κίνηση ερμηνεύτηκε ως εξαναγκασμός από τους διαδηλωτές.

Αυτή η κίηνηση είχε διαμαρτυρικό χαρακτήρα για τα όσα συμβαίνουν πίσω στην πατρίδα τους με τον πόλεμο, όμως η κρατική τηλεόραση του Ιράν δεν συμφωνεί με την πράξη τους, με αποτέλεσμα να ζητάει την εκτέλεση των αθλητριών! Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε τις παίκτριες του Ιράν ως «προδότες του πολέμου» και απαίτησε την παραδειγματική τιμωρία τους, η οποία σε παρόμοιες περιπτώσεις μπορεί να πάρει τη μορφή της εκτέλεσης.

Όσα ανέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν:

«Ας πω ένα πράγμα: οι προδότες σε περίοδο πολέμου πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά. Όποιος ενεργεί εναντίον της χώρας σε καιρό πολέμου πρέπει να τιμωρείται πιο σκληρά. Όπως στην περίπτωση της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας μας που δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο… αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρότερα».