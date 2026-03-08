Επισκέφτηκε το Μουσείο της ΑΕΚ ο Ορφέας Αυγουστίδης (pic)

Στη Νέα Φιλαδέλφεια βρέθηκε σήμερα ο Ορφέας Αυγουστίδης ο οποίος επισκέφτηκε το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ στην Αγιά Σοφιά / ALLWYN Arena.

Ο γνωστός ηθοποιός και φίλος της Ένωσης, ξεναγήθηκε στο εσωτερικό του Μουσείου και μάλιστα φωτογραφήθηκε στο πιο κεντρικό σημείο όπου δεξιά και αριστερά υπάρχουν τα Κύπελλα, με την ενημέρωση να αναφέρει αναλυτικά:



«Σήμερα είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχτούμε και να ξεναγήσουμε στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ έναν από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς, που είναι αφοσιωμένος φίλαθλος της Ένωσης, τον σπουδαίο Ορφέα Αυγουστίδη»!

