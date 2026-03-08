Άρης: Προπόνηση σε δύο γκρουπ

Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο γκρουπ - ασκήσεις ενεργοποίησης, passing game και παιχνίδια (υψηλής έντασης) σε μικρούς χώρους για το δεύτερο γκρουπ των παικτών του Άρη

Αναλυτικά η ενημέρωση των κιτρινόμαυρων:

"Στην προπόνηση της Κυριακής χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης, passing game και παιχνίδια (υψηλής έντασης) σε μικρούς χώρους για το δεύτερο γκρουπ.

Ο Νοά Φαντιγκά συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ, Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.

Σε ό,τι αφορά τον Τάσο Δώνη (αισθάνθηκε ενοχλήσεις), αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Αύριο, Δευτέρα, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν την Τρίτη (10/03).

Η μεθαυριανή προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου με τον Πανσερραϊκό στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών (14/03, 19:30), στο πλαίσιο της 25ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026."