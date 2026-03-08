Παναθηναϊκός: Λίγα διαθέσιμα εισιτήρια για Λιβαδειά - Το μήνυμα της ΠΑΕ στον κόσμο

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους της πως υπάρχουν λίγα διαθέσιμα εισιτήρια για το ματς με τον Λεβαδειακό, ενώ έστειλε μήνυμα ενόψει του αποψινού αγώνα.

Η «πράσινη» ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε τους φιλάθλους της ότι υπάρχουν λίγα ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια για το ματς με τον Λεβαδειακό, ενώ ζήτησε από όλους να έχουν προσεκτική συμπεριφορά, ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος τιμωρίας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας ότι τα λιγοστά διαθέσιμα εισιτήρια (τιμή 30 ευρώ) στη θύρα 4 του γηπέδου της Λιβαδειάς είναι διαθέσιμα στο παρακάτω link

https://www.ticketmaster.gr/levadiakosfc-ww/privateSales.html?deepLink=620&hash=jg5cDTfZTsrLuY55uiz1KsvnSdM2147574

Απόψε η ομάδα μας θα έχει στο πλευρό της χιλιάδες φίλους της. Για το λόγο αυτό χρειάζεται έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και οι καθυστερήσεις. Ενημερώνουμε όσους δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήριο να μην προσεγγίσουν το γήπεδο, γιατί θα δημιουργήσουν συνωστισμό στα σημεία προελέγχου.

Πέρα από τη βαθμολογική σημασία του σημερινού αγώνα, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του εντός έδρας αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα κι επομένως απόψε θα πρέπει όλοι οι φίλαθλοί μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στη συμπεριφορά τους. Οποιαδήποτε ρίψη αντικειμένου είναι ικανή να οδηγήσει σε τιμωρία της έδρας του Τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται την ώθηση που θα δώσει η φωνή και η παρουσία όλων όσοι βρεθούν απόψε στο γήπεδο της Λιβαδειάς».