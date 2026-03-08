Μία «φιλία» γεννιέται - Οπαδοί του ΠΑΟΚ σε ματς της Τιμισοάρα (pic)

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και της Τιμισοάρα «αδελφοποιήθηκαν» μετά το τραγικό δυστύχημα, με τους «ασπρόμαυρους» να βρίσκονται στη Ρουμανία και να παρακολουθούν το παιχνίδι της τοπικής ομάδας.

Από την πρώτη στιγμή οι Ρουμάνοι φίλαθλοι της τοπικής ομάδας της Τιμισοάρα στάθηκαν στο «πλευρό» της οικογένειας του ΠΑΟΚ, βοηθώντας οικονομικά και όπως αλλιώς μπορούσαν.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν το ξέχασαν και τους φιλοξένησαν σε πρόσφατο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τους Ρουμάνους να καταθέτουν στεφάνι και να παρακολουθούν από τη Θύρα 4 το ματς.

Τις τελευταίες ώρες οι Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας, στο οποίο στήθηκε μνημείο στη μνήμη των επτά αετόπουλων, ενώ παρακολούθησαν και το παιχνίδι της τοπικής ομάδας, η οποία αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία.