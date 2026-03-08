Η Κ19 του ΠΑΟΚ νίκησε με 1-2 στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη την αντίστοιχη ομάδα του Ολυμπιακού και συνεχίζει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας - Ολοταχώς για νταμπλ οι «ασπρόμαυροι».

Στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη δοκιμάστηκε η αήττητη και Κυπελλούχος Κ19 του Δικεφάλου, απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα του Ολυμπιακού, σε μία παραδοσιακή μάχη στα τμήματα υποδομών.

Το σκορ άνοιξε στο 23′ με κεφαλιά ο Γραββάνης, έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ του Ελευθεριάδη και το 0-2 έκανε ο Αρετής στο 44′, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Μπάλντε . Ο Ολυμπιακός μείωσε στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Τελικό 1-2 λοιπόν για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι παρέμειναν σε... τροχιά νταμπλ, καθώς βρίσκονται προσωρινά στο +10 από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα (8/3) στη Λιβαδειά.

Την επόμενη αγωνιστική -τελευταία πριν τη διακοπή της Εθνικής-, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Λεβαδειακό, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν στην Κρήτη να αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Σιώζιος (59′ Αβραμούλης), Βενέτης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Πλις (68′ Πλειώνης), Κολοκοτρώνης, Αλαφάκης, Σαντής, Κάπελας (75′ Λάνα), Χάμζα (59′ Κότσαλος).

ΠΑΟΚ (Π. Τσιαπακίδης): Μπελερής, Τσιότας, Ντούνγκα, Αυγητίδης, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Αρετής (86′ Τσίτσκας), Γκιόκα (80′ Παπαδόπουλος), Γραββάνης (80′ Κρομμύδας), Τουρσουνίδης (71′ Παπανικόπουλος), Μπάλντε (86′ Παπαδημητρίου).