Σαχαμπό: «Μαγική η ατμόσφαιρα του κόσμου της ΑΕΚ»

Ο Χακίμ Σαχαμπό αποτέλεσε την τελευταία χειμερινή προσθήκη της ΑΕΚ και μπορεί ακόμα να μην έχει πάρει χρόνο συμμετοχής ωστόσο δουλεύει εντατικά στα Σπάτα γι' αυτό και έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις.

Ο νεαρός μέσος στο πλαίσιο του αγώνα με την Λάρισα μίλησε στο ΑΕΚ Tv και αφού αποθέωσε τον κόσμο της Ένωσης για την ατμόσφαιρα που δημιουργεί τόνισε πως ελπίζει σύντομα να πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά είπε:

Για την ατμόσφαιρα: «Είναι κάτι το μαγικό. Όχι μόνο το γήπεδο και η ατμόσφαιρα, αλλά και οι φίλαθλοι της ομάδας, σε όλη την Ελλάδα, σε όλον τον κόσμο. Όλοι γνωρίζουν την ΑΕΚ. Νιώθω υπερήφανος που ανήκω στην ΑΕΚ».

Για τις πρώτες του εβδομάδες στην ΑΕΚ: «Τόσο εγώ, όσο και η οικογένειά μου απολαμβάνουμε την παραμονή μας στην Αθήνα. Η οικογένειά μου βρίσκεται εδώ και είναι μία πολύ καλή εμπειρία το να ζει κανείς στην Ελλάδα».

Για το όταν βλέπει το γήπεδο γεμάτο, εάν ανυπομονεί λίγο παραπάνω για να παίξει: «Πρώτα απ’ όλα ελπίζω να πάρω τα πρώτα μου λεπτά. Είναι εξαιρετικό το να παίζεις σε αυτό το γήπεδο, με αυτόν τον κόσμο. Σου δίνει υπερηφάνεια, πάθος και θέληση γι’ αυτή την ομάδα».