Αποθέωση για Σπόραρ στη Σλοβακία - Σκόραρε επτά γκολ σε πέντε ματς με την Σλόβαν! (vid)

Ο Άντραζ Σπόραρ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, σκοράροντας ακατάπαυστα και οδηγεί τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στην πορεία της προς τον τίτλο στο σλοβακικό πρωτάθλημα!

Ο Σλοβένος επιθετικός ήταν ξανά πρωταγωνιστής την Κυριακή (7/3), στη νίκη εκτός έδρας με 3-1 απέναντι στη Ζέμπλιν Μιχάλοβτσε, όπου σημείωσε δύο γκολ και επιβεβαίωσε ότι διανύει περίοδο μεγάλης φόρμας.

Οι αριθμοί του πρώην φορ του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα είναι εντυπωσιακοί. Σε 8 συμμετοχές μετρά ήδη 7 γκολ και 4 ασίστ, ενώ ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι και τα 7 τέρματα έχουν σημειωθεί στα τελευταία πέντε παιχνίδια. Παράλληλα, έχει μοιράσει 3 ασίστ στα τέσσερα πιο πρόσφατα ματς.

Η Σλόβαν βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 23 αγωνιστικές με 49 βαθμούς, αφήνοντας δεύτερη τη Ντουνάισκα Στρέντα που ακολουθεί με 43.

Μετά το χθεσινό ματς, ο προπονητής της Σλόβαν, Βλάντιμιρ Βάις, αποθέωσε τον πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού:

«Ο Άντραζ Σπόραρ έδειξε ξανά ότι είναι ένας “χρυσός” παίκτης για εμάς, ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει να σκοράρει. Είμαι χαρούμενος για εκείνον και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να κάνει την διαφορά με τέτοιες εμφανίσεις».