ΑΕΚ: Αντίδραση, νίκη, κορυφή και ένας δημιουργός top επιπέδου

Η ΑΕΚ είχε μπει μετά την απώλεια στον Βόλο σε ένα περίπλοκο mood για αγωνιστικούς και εξωαγωνιστικούς λόγους το οποίο θα μπορούσε να την αποσυντονιστεί. Εν τέλει, η δουλειά έγινε και επέστρεψε στις νίκες με έναν τρόπο κυνικό και άκρως ουσιαστικό.

Μπορεί να μην έθελξε με την απόδοση της ωστόσο θεωρώ πως στη διαχείρηση της συνολικής κατάστασης, παίρνει καλό βαθμό. Είχε τον προπονητή της στην εξέδρα μετά την τιμωρία στο Πανθεσσαλικό, είχε να αντιμετωπίσει μια συγκροτημένη και σκληροτράχηλη ομάδα όπως είναι η Λάρισα του Σάββα Παντελίδη που πριν δυο αγωνιστικές είχε κόψει δυο βαθμούς στον ΠΑΟΚ και παίζει κάθε ματς για… θάνατο, είχε να στριφογυρίζει στο μυαλό της το αποτέλεσμα-σοκ της περασμένης αγωνιστικής και το αίσθημα αδικίας που δημιουργήθηκε μετά τις αποφάσεις Τσιμεντερίδη, οπότε όλη αυτή η συνθήκη ήταν ικανή να της χαλάσει το μυαλό αν δεν υπήρχε η κατάλληλη διαχείρηση. Πνευματικά και αγωνιστικά.

Η Ένωση μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, βρήκε γκολ πολύ νωρίς, στο 5ο λεπτό με τον Μουκουντί και είχε τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να κλειδώσει το ματς με αποκορύφωμα το χαμένο πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στην επανάληψη. Από την στιγμή που δεν το έκανε, ήταν λογικό να μπει στην εξίσωση το άγχος, η πίεση και ο φόβος μη γίνει η στραβή. Ακόμα και σε αυτό το μέτριο ή κακό της διάστημα όμως που (πράγματι) υστερούσε δημιουργικά και δυσκολευόταν να απειλήσει, έβγαζε μια ασφάλεια αμυντικά μη επιτρέποντας στον αντίπαλο να γίνει επικίνδυνος. Η Λάρισα, που αμυνόταν οργανωμένα και έψαχνε βάσει σχεδίου τις γρήγορες μεταβάσεις, σε ολόκληρο το 90λεπτο βρήκε ανοιχτή την ΑΕΚ μόλις σε μια περίπτωση. Στην ευκαιρία με τον Σαγάλ, που ήταν και η μοναδική που είχαν οι Βυσσινί. Ήταν η μόνη φορά που η κιτρινόμαυρη άμυνα βρέθηκε σε ανισορροπία και απειλήθηκε πραγματικά. Αυτό λέει πολλά για την τακτική παιδεία που έχει αποκτήσει ο Δικέφαλος από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα.

Είναι μεγάλη υπόθεση για την ΑΕΚ να μπορεί, παρ’ ότι είναι μια ομάδα που ακόμα χτίζεται, να μπορεί να διαχειρίζεται με τόσο έξυπνο τροπο τέτοιου είδους παιχνίδια και να τα παίρνει σχεδόν σβηστά. Με τον απόλυτο κυνισμό. Είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει αποκτήσει η ΑΕΚ στην εποχή Νίκολιτς αποβάλλοντας την αφέλεια και αναμφίβολα, το πιστώνεται ο ίδιος στο 100%. Είναι πραγματιστής και γνωρίζει καλά, ανά πάσα στιγμή, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η ομάδα του. Μέχρι που φτάνουν τα... πόδια των παικτών του. Για την ΑΕΚ χθες αυτό που μετρούσε ήταν η νίκη. Την πήρε με έναν απόλυτα επαγγελματικό τρόπο, ανέκτησε την ψυχολογία της, επανήλθε στην κορυφή και τώρα, βάζει ξανά στη ζωή της, μετά από καιρό, το Πέμπτη - Κυριακή το οποίο μην ξεχνάμε ότι το είχε διαχειριστεί εξαιρετικά το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου που ήταν και το διάστημα στο οποίο είχε βρει τον καλύτερο ρυθμό της φέτος και είχε παίξει και το καλύτερο ποδόσφαιρο με δέκα σερί νίκες και ένα μεγάλο αήττητο σερί.

Ένας κορυφαίος δημιουργός στη μηχανή της

Η ΑΕΚ απέκτησε με λιγότερο από 1 εκ. το καλοκαίρι από την Κάλιαρι τον Ραζβάν Μαρίν σε μια κίνηση που αποδεικνύεται κομβική. Ο Ρουμάνος μέσος, που μετρά μέχρι τώρα: 37 συμμετοχές, 7 γκολ, 8 ασίστ ήταν και χθες άκρως κομβικός καθώς λόγω τη μέτριας απόδοσης του Πινέδα αναγκάστηκε να να υπερβεί εαυτόν δίνοντας ακόμα περισσότερα πράγματα ανασταλτικά και δημιουργικά στον άξονα. Από τα δικά του πόδια άλλωστε ξεκινά το γκολ στο 5ο λεπτό καθώς φέρνει ιδανικά την μπάλα στο κεφάλι του Βάργκα πριν ακολουθήσει η επέμβαση του Αναγνωστόπουλου και το ριμπάουντ του σκόρερ Μουκουντί. Ο Μαρίν, ήταν μια μεταγραφή ψαγμένη από Νίκολιτς-Ριμπάλτα και απόλυτα προσαρμοσμένη στον επιθετικό τρόπο λειτουργίας που ήθελαν να εφαρμόσουν στην ΑΕΚ.

Μην ξεχνάμε πως ο Νίκολιτς από το καλοκαίρι ήθελε δεύτερο σέντερ-φορ στο πλάι του Γιόβιτς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μάλιστα πρώτος στόχος ήταν ο Ντέσερς τότε που εν τέλει, κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Τον Γενάρη η Ένωση απέκτησε αυτόν τον φορ που ήθελε ο Νίκολιτς και πλέον το Βάργκα - Γιόβιτς είναι ένα δίδυμο το οποίο προπονητής γνωρίζει ακριβώς το πως πρέπει να αξιοποιηθεί και με ποιον τρόπο και με ποια εργαλεία θα γίνει αυτό. Ένα από τα βασικότερα εργαλεία λοιπόν είναι το πόδι-διαβήτης του Μαρίν, που φέρνει με τέτοιον τρόπο την μπάλα στην περιοχή που δύσκολα μπορεί να αντιδράσει μια άμυνα. Για την ιστορία να θυμίσουμε πως ο Μαρίν έχει δημιουργήσει τα 8 από τα 16 γκολ που έχει βρει η ΑΕΚ από στατικές φάσεις επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς του πρωταθλήματος.