Λεβαδειακός για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: «Η ισότητα, ο σεβασμός και η αναγνώριση είναι καθημερινή αξία»

Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τιμάει η ΠΑΕ Λεβαδειακός, με μία ανάρτηση γεμάτη μηνύματα στα social media.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Βοιωτοί:

Σήμερα γιορτάζουμε τη δύναμη, την προσφορά και την έμπνευση που χαρίζουν οι γυναίκες σε κάθε πτυχή της ζωής.

Στην ΠΑΕ Λεβαδειακός τιμούμε όλες τις γυναίκες που αποτελούν κομμάτι της μεγάλης μας οικογένειας: τις φιλάθλους που βρίσκονται δίπλα στην ομάδα, τις εργαζόμενες στον αθλητισμό, τις μητέρες, τις αθλήτριες και κάθε γυναίκα που με πάθος, δύναμη και αφοσίωση προχωρά μπροστά.

Η ισότητα, ο σεβασμός και η αναγνώριση δεν είναι μόνο μια ημέρα, αλλά μια καθημερινή αξία.

Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες!