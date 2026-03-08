Συνελήφθη 51χρονος που πέταξε πλαστικό μπουκάλι στο «Κλ. Βικελίδης»

Τρεχάματα για 51χρονο, ο οποίος πέταξε πλαστικό μπουκάλι στο “Κλ. Βικελίδης” κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του ‘Αρη με τον Ατρόμητο

Χειροπέδες σε 51χρονο άνδρα, ο οποίος πέταξε πλαστικό μπουκάλι εντός του αγωνιστικού χώρου του «Κλεάνθης Βικελίδης» κατά τη διάρκεια του αγώνα του ‘Αρη απέναντι στον Ατρόμητο, έπειτα από έλεγχο του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο ημεδαπός, ο οποίος βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου της ομάδας της Θεσσαλονίκης χθες το απόγευμα, πέταξε πλαστικό μπουκάλι με νερό εντός του αγωνιστικού χώρου, μετά την άστοχη εκτέλεση του δευτέρου πέναλτι του Άρη, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.