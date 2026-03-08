Το συγκινητικό μήνυμα του Γιώργου Μπαντή σε Βοριαζίδη και τα... παπούτσια: «Με αυτά θα παίξεις»

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης επέστρεψε στα γήπεδα και ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής αποκαλύπτει μια συγκινητική ιστορία μετά το σοβαρό χειρουργείο του ποδοσφαιριστή του Άρη

Η ώρα της επιστροφής του Μιχάλη Βοριαζίδη στα γήπεδα ήρθε. Ο ποδοσφαιριστής του Άρη πήρε λεπτά συμμετοχής απέναντι στον Ατρόμητο και δέχθηκε το ανατριχιαστικό χειροκρότημα του Κλεάνθης Βικελίδης, γυρίζοντας πιο δυνατός και υγιής, μετά την περιπέτεια υγείας που κλήθηκε να ξεπεράσει μέσα στη σεζόν.

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, με ανάρτηση του στα social media αποκαλύπτει μια συγκινητική ιστορία, κατά την επίσκεψη του, μαζί με αντιπροσωπεία παικτών, από τους Δημήτρη Πέλκα και Μίλος Ντέλετιτς, στο νοσοκομείο, λίγο μετά το σοβαρό χειρουργείο.