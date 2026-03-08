Crash test κορυφής στο Καραϊσκάκη, μάχη τετράδας στη Λιβαδειά

Σπουδαίες αναμετρήσεις για την κορυφή, αλλά και την ουρά της βαθμολογίας στο κυριακάτικο πρόγραμμα της Stoiximan Super League.

Τα φώτα πέφτουν στο μεγάλο ντέρμπι του Φαλήρου (21:00, Cosmote Sport 1), όπου ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κοντράρονται για τρίτη φορά φέτος και δεύτερη στο Καραϊσκάκη, μετά το ματς του Κυπέλλου. 2/2 νίκες για τον Δικέφαλο στις έως τώρα συναντήσεις τους, αμφότεροι θέλουν να βρουν ξανά στην κορυφή την ΑΕΚ που χθες κέρδισε τη Λάρισα. Με τον Ποντένσε διαθέσιμο οι Ερυθρόλευκοι, κλειστά χαρτιά κράτησε ο Λουτσέσκου που δεν ανακοίνωσε αποστολή.

Σπουδαίο και λίγο νωρίτερα στη Λιβαδειά (21:00, Novasports Prime) όπου ο τοπικός Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό σε μία "εξάποντη" μάχη για την 4η θέση που οδηγεί στα πλέι οφ. Με το αβαντάζ των δύο αποτελεσμάτων οι Πράσινοι καθώς έχουν ανατρέψει το σκηνικό και με τη μεσοβδόμαδη νίκη επί του ΟΦΗ προσπέρασαν στο +3. Χωρίς Ίνγκασον και Ρενάτο το Τριφύλλι, απών ξανά ο αρχηγός Λιάγκας για τους γηπεδούχους που τα παίζουν όλα για όλα ώστε να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους.

Το σημερινό πρόγραμμα ανοίγει με ντέρμπι ουραγών στην Τρίπολη (16:00, Novasports Prime). Ο Αστέρας Aktor με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο τιμόνι του πια, φιλοξενεί τον τελευταίο Πανσερραϊκό και θέλει πάση θυσία το τρίποντο για να ανασάνει βαθμολογικά. "Εξάποντη" μάχη και στο Πανθεσσαλικό (17:00, Cosmote Sport 1) αλλά για τα πλέι οφ 5-8, με τον Βόλο να φιλοξενεί τον ΟΦΗ που θέλει να βγάλει αντίδραση μετά τη συντριβή στη Λεωφόρο.