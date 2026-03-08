Η Άρσεναλ έχει τις περισσότερες νίκες στα Top-5 πρωταθλήματα την φετινή σεζόν!

Με το 2-1 απέναντι στην Μάνσφιλντ για το Κύπελλο Αγγλίας, η Άρσεναλ έφτασε τις 35 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις την φετινή σεζόν, έχοντας ακόμη 8 ισοπαλίες και μόλις τρεις ήττες.
Οι Λονδρέζοι, μάλιστα είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες νίκες από τους συλλόγους που αγωνίζονται στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης την φετινή σεζόν.
Παράλληλα αυτή είναι η κορυφαία σεζόν σε αποτελεσματικότητα για τον Μικέλ Αρτέτα στον πάγκο της Άρσεναλ, αφού ξεπέρασε την επίδοση των 34 νικών της σεζόν 2023/2024.
35 - Arsenal have won 35 games in all competitions this season (D8 L3), more than any other big five European league side in 2025-26 and their outright most wins in a single season under Mikel Arteta (previously 34 wins in 2023-24). Momentum. pic.twitter.com/PBHartBqGR— OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2026