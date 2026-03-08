Ο Γιούλιαν Μπραντ θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Ντόρτμουντ το καλοκαίρι

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός διανύει τους τελευταίους μήνες της θητείας του στην Ντόρτμουντ, αφού δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Ο Γιούλιαν Μπραντ, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει ως ελεύθερος το καλοκαίρι, για να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρα τους, μετά από εφτά σεζόν με την φανέλα των Βεστφαλών.

Ο Μπραντ την φετινή σεζόν έχει καταγράψει 32 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του 10 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, με την Άστον Βίλα να έχει εκφράσει ήδη το ενδιαφέρον της.

«Δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για νέο συμβόλαιο», ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, επιβεβαιώνοντας την αποχώρηση του Μπραντ το καλοκαίρι.