«Πάτησε γκάζι» στο δεύτερο ημίχρονο η Γιουβέντους

Μετά από ένα κακό πρώτο 45λεπτο, η Γιουβέντους «πάτησε γκάζι» στο δεύτερο μέρος και με το τελικό 4-0 επικράτησε της εκ των ουραγών της βαθμολογίας, Πίζα.

Η «βέκια σινιόρα» σοβαρεύτηκε στο δεύτερο μισό του ματς και «καθάρισε» το ματς μειώνοντας στο -1 από την Κόμο, αλλά και τη Ρόμα, που έχει ματς λιγότερο, γεγονός που την κρατά γερά στη «μάχη» της εξόδου στο Champions League της σεζόν 2026/2027.

Στο 54' ο Καμπιάσο έδωσε την λύση για την Γιουβέντους, ανοίγοντας το σκορ, με τον Τουράμ στο 65' να διπλασιάζει το προβάδισμα των «μπιανκονέρι», που στο δεύτερο μέρος ήταν καταιγιστικοί.

Στο 75' ο Γιλντίζ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, ενώ το... κερασάκι στην τούρτα μπήκε από τον Μπογκά, που στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για την Γιουβέντους.