Ένα και να... καίει: Διπλό τίτλου για την Μπαρτσελόνα στο Μπιλμπάο με Γιαμάλ

Με υπέροχο γκολ του Λαμίν Γιαμάλ, η Μπαρτσελόνα πέρασε από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο (1-0), κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σε καμία περίπτωση οι Καταλανοί δεν εντυπωσίασαν, αλλά βρήκαν τη... στιγμή τους μέσα στο παιχνίδι και με το μεγάλο τους αστέρι πήραν ένα πολύ σημαντικό «τρίποντο» στη μάχη για να κάνουν το back to back στη La Liga.

Στο πρώτο ημίχρονο η Μπιλμπάο ήταν πιο επιθετική, όμως σπατάλησε τις όποιες ευκαιρίες της παρουσιάστηκαν, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα ισόπαλες χωρίς γκολ.

Στο δεύτερο μέρος οι Καταλανοί ισορρόπησαν και στο 68ο λεπτό, ο Λαμίν Γιαμάλ με υπέροχο γκολ άνοιξε το σκορ και χάρισε στην Μπαρτσελόνα ένα πολύτιμο τρίποντο στην μάχη του πρωταθλήματος.

Πλέον, η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα προετοιμαστεί απερίσπαστη για το πρώτο ματς των «16» του Champions League με τη Νιούκαστλ στο «Σεν Τζέιμς Παρκ», το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (10/3).