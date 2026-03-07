Ο Νίκο Γκονζάλες με δύο γκολ ήταν ο καθοριστικός παράγοντας στην επικράτηση των ροχιμπλάνκος επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ με 3-2.

Το πραγματικά σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα του, αυτό που θα κρίνει έναν τίτλο θα γίνει στις 18 Απριλίου. Ωστόσο, μία νίκη πριν τον τελικό του Copa del Reu πάντα δίνει ένα ψυχολογικό boost στην ομάδα που την παίρνει.

Σε ένα υπέροχο παιχνίδι, η Ατλέτικο Μαδρίτης με απροσδόκητο ήρωα τον Νίκο Γκονζάλες λύγισε την αντίσταση της Ρεάλ Σοσιεδάδ (3-2) και παγίωσε την τρίτη θέση στη βαθμολογίας.

Ένας πρώην κάτοικο Σαν Σεμπαστιάν (Σόρλοθ) άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό, όμως η απάντηση των Βάσκων ήταν άμεση με 1-1 από τον Σολέρ τέσσερα λεπτά αργότερα.

Οι αλλαγές του Σιμεόνε στην επανάληψη (Γκριεζμάν, Γκονζάλες, Γιορέντε) άλλαξαν την εικόνα του παιχνιδιού για τους Μαδριλένους.

Από φανταστική ασίστ με τακουνάκι του Γκριεζμάν, ο Νίκο Γκονζάλες έκανε το 2-1 (67'), όμως στην επόμενη φάση ο Ογιαρθάμπαλ ισοφάρισε εκ νέου σε 2-2 (68').

Η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε περισσότερη ενέργεια στο τέλος και με σκόρερ πάλι τον Αργεντινό (81') έκανε το τελικό 3-2, στο ορεκτικό για τον φετινό τελικό του Copa Del Rey.