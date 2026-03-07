Τρεις απόντες, αλλά και δυο επιστροφές για τον Λεβαδειακό ενόψει Παναθηναϊκού

Ο Λεβαδειακός έκανε γνωστή την αποστολή για τον αγώνα εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό (8/3, 19:00).

Οι Βοιωτοί θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και να παίξουν το τελευταίο του, χαρτί για τα playoffs, με τον προπονητή της ομάδας, Νίκο Παπαδόπουλο να ανακοινώνει την αποστολή.

Ο Έλληνας τεχνικός, υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ισάμ Λαγιούς, ενώ στην αποστολή θα βρίσκεται και ο Άλεν Όζμπολτ. Από την άλλη, εκτός παραμένουν οι Μπένιαμιν Βέρμπιτς, Παναγιώτης Λιάγκας και Χρήστος Παπαδόπουλος.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.