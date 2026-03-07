Πενράις: «Κρατάμε τη νίκη, τεράστιας σημασίας τα ματς με την Τσέλιε»

Ο Τζέιμς Πενράις μίλησε για τη νίκη επί της Λάρισας και το τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα η ΑΕΚ, ενώ αναφέρθηκε και στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με την Τσέλιε που έρχονται.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Σκωτσέζος μπακ μιλώντας στην Cosmote TV:

Τι κρατά από το παιχνίδι;

«Οι τρεις πόντοι είναι το πιο σημαντικό. Αυτό κρατάμε. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε».

Τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα η ΑΕΚ;

«Θα μπορούσαμε να μιλάμε όλη την ημέρα για τα θετικά και αρνητικά αυτά του παιχνιδιού. Το σημαντικό είναι ότι πήραμε τους τρεις βαθμούς. Ηταν μία δύσκολη αναμέτρηση. Κάναμε και κάποια λάθη. Υπήρχαν σημεία που θα μπορούσαμε να είχαμε αποδώσει καλύτερα. Στρέφουμε το ματς στο επόμενο παιχνίδι».

Για το πώς περιμένουν τα ματς με την Τσέλιε;

«Είναι μια αναμέτρηση που περιμένουμε πώς και πώς. Είναι ένα ματς τεράστιας σημασία. Προσμένουμε αυτά τα δυο ματς με την Τσέλιε»