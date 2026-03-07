Δερμιτζάκης: «Συγχαρητήρια στην Καλαμάτα για την άνοδο, εύχομαι να μην είναι πυροτέχνημα»

Ο προπονητής του Πανιωνίου, Παύλος Δερμιτζάκης, παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με την Καλαμάτα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δερμιτζάκης στην συνέντευξη τύπου:

«Ήταν μια δύσκολη και περίεργη χρονιά για την ομάδα μας. Δεν μπορέσαμε να εκπληρώσουμε τον στόχο που ήταν η άνοδος. Δεν θα πω σε αυτή τη φάση τι έφταιξε. Έχουμε χρόνο στο τέλος του πρωταθλήματος να συζητήσουμε πολύ περισσότερα και να αναλύσουμε και θα πω ότι ήμουν ο πρώτος που έθεσα τον στόχο.

Σαν Πανιώνιος δεν μπορείς να έχεις κάτι διαφορετικό σαν στόχο. Δεν θα πω ότι αποτύχαμε. Θα πω ότι δεν εκπληρώσαμε τον στόχο. Εγώ σαν προπονητής αναλαμβάνω την ευθύνη για τη μη εκπλήρωση του στόχου. Αυτό οφείλω να κάνω. Σαν κορυφή της πυραμίδας. Δουλέψαμε πολύ σαν ομάδα καθημερινά. Για να φτάσουμε το πρωτάθλημα εκεί που θέλαμε. Το κάναμε. Η διοίκηση και όλοι μαζί.

Μπήκαμε στη διαδικασία των πλέι οφ με θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα, τα πάντα ήταν στο χέρι μας. Ορίζαμε την τύχη μας αλλά μετά την Καλαμάτα δεν ήμασταν συνεπείς. Η συνέπεια έχει να κάνει με τα πάντα. Δεν είχαμε θετικό αποτέλεσμα με τη Μαρκό και μετά στον Ολυμπιακό Β’ βγήκαμε εκτός στόχου.

Η Καλαμάτα δεν θα είχε απώλειες, δεν υποτιμώ τις άλλες ομάδες, αλλά έτσι θα γινόταν. Έπρεπε να αποδείξουμε ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν οι πρωταθλητές. Στα μεταξύ μας ματς ήμασταν ανταγωνιστικές και οι δύο ομάδες.

Σήμερα υπήρχαν όλα τα στοιχεία του ντέρμπι. Θέλαμε να έχει ρυθμό το ματς αλλά δεν εξαρτάται από εμάς μόνο. Μπήκαμε καλά, αλλά γρήγορα δεχτήκαμε την αποβολή που ήταν σωστή. Ένας εκ των αρχηγών της ομάδας πήρε την κόκκινη. Αυτό έπαιξε ρόλο. Ήμασταν η ομάδα που έχασε δύο ευκαιρίες. Πιέσαμε με παίκτη λιγότερο, αλλά δυστυχώς στο 38’ δεχτήκαμε το γκολ το οποίο δεν το διαχειριστήκαμε σωστά.

Μιλήσαμε στο ημίχρονο, κάναμε αλλαγές στη συνέχεια και αλλαγή σχηματισμού. Πιέσαμε, δεν πήραμε κάτι. Και ο διαιτητής με τα πολλά σφυρίγματα και ο αντίπαλος που σταμάταγε το ματς με κράμπες δεν βοήθησαν στο ρυθμό. Ζητάω συγγνώμη από όλους όσοι αγαπάνε την ομάδα.

Οφείλει ο Πανιώνιος να συνεχίσει την προσπάθεια. Μπήκαν οι βάσεις, ώστε του χρόνου πιο σοφοί σε όλα να μπορέσει να διεκδικήσει την άνοδο. Σύντομα θα γίνει αρκεί να υπάρχει υπομονή, επιμονή και ηρεμία.

Συγχαρητήρια στην Καλαμάτα για την άνοδο. Εκπροσωπεί την περιφέρεια η ομάδα. Εύχομαι να μην είναι πυροτέχνημα. Να δημιουργηθούν υποδομές που δεν υπάρχουν».