Κυριακίδης: «Οι τρεις βαθμοί είναι το ευχάριστο, τώρα κοιτάμε την Τσέλιε»

ΟΗλίας Κυριακίδης ήταν αυτός που μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της AEΛ Novibet, λόγω της τιμωρίας του Μάρκο Νίκολιτς.

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Δεν ήταν εντυπωσιακό το παιχνίδι, αλλά είχε ένταση και ρυθμό. Η ΑΕΛ ήταν αρκετά ανταγωνιστική. Σε ματς με πολυπρόσωπες άμυνες πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Στη φάση που βρισκόμαστε οι τρεις βαθμοί είναι το ευχάριστο και κοιτάμε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι την Πέμπτη με την Τσέλιε».

Για ποιο λόγο η απόδοση της ΑΕΚ μετά το 1-0 έπεσε;

«Οφείλουμε να πούμε τι πρέπει να κάνουμε περισσότερο. Να παίζουμε γρήγορα από πλευρά σε πλευρά. Δεν έγινε πολύ αυτό. Δεν απειληθήκαμε, αλλά δεν μας αρκεί αυτό. Οι τρεις βαθμοί είναι ικανοποιητικοί μπαίνοντας στην τελική ευθεία πριν τα πλέι οφ».