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Η καλύτερη ευκαιρία της ΑΕΛ στον αγώνα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 72' η ΑΕΛ βγήκε στην αντεπίθεση και έχασε την καλύτερη ευκαιρία της στο παιχνίδι όταν Μασόν και Σαγκάλ με σουτ μέσα από την περιοχή δεν κατάφεραν να βρουν στόχο.

Η ευκαιρία της ΑΕΛ 

Η καλύτερη ευκαιρία της ΑΕΛ στον αγώνα (vid)