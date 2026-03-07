Η καλύτερη ευκαιρία της ΑΕΛ στον αγώνα (vid)

Στο 72' η ΑΕΛ βγήκε στην αντεπίθεση και έχασε την καλύτερη ευκαιρία της στο παιχνίδι όταν Μασόν και Σαγκάλ με σουτ μέσα από την περιοχή δεν κατάφεραν να βρουν στόχο.

Η ευκαιρία της ΑΕΛ