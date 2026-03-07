Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Η καλύτερη ευκαιρία της ΑΕΛ στον αγώνα (vid) 07-03-2026 20:21 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΑΕΛ Novibet 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 72' η ΑΕΛ βγήκε στην αντεπίθεση και έχασε την καλύτερη ευκαιρία της στο παιχνίδι όταν Μασόν και Σαγκάλ με σουτ μέσα από την περιοχή δεν κατάφεραν να βρουν στόχο. Η ευκαιρία της ΑΕΛ Οι μεγάλοι της Ευρωλίγκας καραδοκούν: 4+1 Ευρωπαίοι ΝΒΑers που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι menshouse.gr Ηγέτης ακόμα κι εάν μπει στο 35': Παίκτης- κεφάλαιο για τον ΠΑΟ menshouse.gr Η έκπληξη στα 10άρια του Παναθηναϊκού του χρόνου menshouse.gr Άλλα περίμεναν: Τι ποσοστό δίνει στο κόμμα Σαμαρά η κρυφή δημοσκόπηση που έκανε το Μαξίμου instanews.gr Κουίζ ομιλείτε ελληνικά: Εάν τερματίσεις αυτό το τεστ αυξανόμενης δυσκολίας έχεις γνώσεις Μπαμπινιώτη menshouse.gr Δεν θα είναι ο Πολάκης: Η απόλυτη έκπληξη με τον νέο αρχηγό του Σύριζα instanews.gr Η καλύτερη ευκαιρία της ΑΕΛ στον αγώνα (vid) SHARE