Κυριακίδης: «Δεν είχαμε υπομονή και επιμονή σε υψηλό βαθμό»

Ο συνεργάτης του Νίκολιτς Ηλίας Κυριακίδης κοιτάει ήδη το παιχνίδι με την Τσέλιε.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν τιμωρημένος και είδε το παιχνίδι από τα μπουθ και δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet έκανε ο εκ των συνεργατών του Ηλίας Κυριακίδης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε.

«Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με γεγονότα και όχι υποθετικά, γι’ αυτό και δεν θα σταθεί κανένας στο χαμένο πέναλτι του Γιόβιτς, σε κάποια χαμένη ευκαιρία. Εμάς μας ενδιαφέρει όταν παίζουμε με άμυνες που είναι πολυπρόσωπες να έχουμε υπομονή, να είμαστε πιο0 δημιουργικοί, να έχουμε υπομονή και επιμονή. Δεν είχαμε όλα αυτά τα στοιχεία σε υψηλό βαθμό αλλά κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη.

Από εκεί και πέρα, ταυτόχρονα υπάρχει και διαχείριση σε σχέση με τις αλλαγές αφού ακολουθεί ένα κρίσιμο παιχνίδι στην Ευρώπη, από απόψε δεν έχουμε χρόνο για πανηγυρισμούς γιατί πρέπει να ασχοληθούμε για το παιχνίδι της Πέμπτης».