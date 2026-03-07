Το ζεστό χειροκρότημα του Βικελίδης στον... νικητή, Μιχάλη Βοριαζίδη

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης πέρασε στο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο, μετά την δύσκολη περιπέτεια υγείας που είχε να αντιμετωπίσει και δέχθηκε το ζεστό χειροκρότημα από όλο το Κλεάνθης Βικελίδης

Ο μεγάλος νικητής της αναμέτρησης του Άρη απέναντι στον Ατρόμητο ήταν ο Μιχάλης Βοριαζίδης. Ένας παίκτης που έδειξε πολλά και θετικά στοιχεία ως το Φθινόπωρο, όταν και άρεσε στο κέντρο επί θητείας Χιμένεθ, όμως μεγάλος άτυχος, καθώς έπρεπε να αντιμετωπίσει μια δύσκολη δοκιμασία με την υγεία του, από την οποία βγήκε νικητής και ακμαίος, επιστρέφοντας στα γήπεδα και παίρνοντας τα πρώτα του λεπτά απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου.

Ο κόσμος της ομάδας υποδέχθηκε με πολλή θέρμη τον Έλληνα αθλητή και ευελπιστεί να τον βλέπει όλο και πιο ανεβασμένο ενόψει συνέχειας.