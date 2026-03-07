Κέρκεζ: «Δεν μαθαίνουμε από αυτά τα λάθη μας»

Οι δηλώσεις του Ντούσαν Κέρκεζ κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, μετά τον αγώνα απέναντι στον Άρη.

Όλα όσα ανέφερε ο προπονητής του Ατρομήτου για το ισόπαλο αποτέλεσμα απέναντι στον Άρη.

Αναλυτικά:

«Ήταν ένα ματς που είχαμε και τύχη, όταν ο αντίπαλος κερδίζει δύο πέναλτι και τα χάνει. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις τον Άρη, ακόμα και με δέκα παίκτες. Κάποιες φορές η ομάδα με αριθμητικό μειονέκτημα, έχει κάτι παραπάνω να δώσει. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Κάναμε δύο πέναλτι. Τα ίδια λάθη με το προηγούμενο παιχνίδι. Τρία πέναλτι σε δύο ματς. Δεν μαθαίνουμε από αυτά τα λάθη. Έχουμε ακόμα δύο… τελικούς. Καλή τύχη στον Άρη. Μακάρι να παίξουμε ξανά στα πλέι οφ».

Για τον αντίπαλο:

«Όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή, οι παίκτες έχουν παραπάνω κίνητρο. Έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες ο Άρης. Δεν ήμασταν κάκοι βέβαια. Κάναμε κάποια λάθη. Μπορούσαμε να είμστε καλύτεροι στο τελευταίο τρίτο, πιο… γενναίοι. Στο τέλος, και ο βαθμός καλός είναι».

