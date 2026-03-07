Κεφαλιά του Βάργκα δεν βρήκε στόχο (vid)

Στο 52’ μακρινή μπαλιά του Πινέδα, η κεφαλιά του Βάργκα μέσα στην περιοχή ήταν αδύναμη και μπλόκαρε ο Αναγνωστόπουλος.

Η κεφαλιά του Βάργκα