Καταστροφή για Βόλφσμπουργκ, φουλ για σεντόνι η Χόφενχαϊμ!

Η εκπληκτική ομάδα του Κρίστιαν Ίλτσερ φιγουράρει στην τρίτη θέση της Bundesliga, την ώρα που οι λύκοι δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από τη ζώνη υποβιβασμού.

Πέρσι, σώθηκε (για την ακρίβεια γλίτωσε τα μπαράζ) υποβιβασμού. Φέτος φιγουράρει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και φουλάρει για Champions League.

Αυτά είναι όσα θέλεις να ξέρεις για την εκπληκτική μετάλλαξη της Χόφενχαϊμ, που με όπλο τη δεύτερη πιο παραγωγική επίθεση της Bundesliga, αλλά και την ακραία αθλητικότητα είναι έτοιμη για να κουνήσει σεντόνι.

Η ομάδα του Κρίστιαν Ίλτσερ πέρασε με τεσσάρα από την έδρα της Χάιντενχαϊμ (2-4) και βρίσκεται μόνη στην τρίτη θέση και σε θέση ισχύος για ένα εισιτήριο Champions League.

Αντιθέτως, όλο και χειρότερη είναι η κατάσταση για την Βόλφσμπουργκ. Η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη ηττήθηκε εντός έδρας από το Αμβούργο (1-2) και με την 6η ήττα στα 7 τελευταία παιχνίδια παραμένει προτελευταία και με τη θηλιά του υποβιβασμού στον λαιμό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 29ης αγωνιστικής της Bundesliga έχουν ως εξής:

Φράιμπουργκ - Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-3

(34' Γκρίφο, 43' Σουζούκι, 86' Γκίντερ / 37' Κοφανέ, 45'+3' Γκριμάλντο, 52' Τεριέ)

Χάιντενχαϊμ - Χόφενχαϊμ 2-4

(63' Κέρμπερ, 84' / 26', 45'+1' Πρας, 49' Ασλάνι, 78' Λέμπερλε)

Μάιντς - Στουτγκάρδη 2-2

(39' Λι, 90'+1' Ντα Κόστα / 76' Ντεμίροβιτς, 77' Ουντάβ)

Λειψία - Άουγκσμπουργκ 2-1

(76' Ντιομαντέ, 90'+2' Αρτούρ Τσάβες / 39' Φέλχαουερ)

Βόλφσμπουργκ - Αμβούργο 1-2

(22' πεν. Έρικσεν / 33' πεν. Βούσκοβιτς, 58' πεν. Ντομπέ)