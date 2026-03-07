Νίκη με παίκτη λιγότερο για την Κ15 του Παναθηναϊκού

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα από το πρώτο ημίχρονο, η Κ15 του Παναθηναϊκού νίκησε με 1-0 τον Λεβαδειακό χάρη στο γκολ του Ξυγκόρου.

Η Κ15 του Παναθηναϊκού υποδέχθηκε τον Λεβαδειακό και μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 15ο λεπτό, με κεφαλιά του Ξυγκόρου από την ωραία εκτέλεση κόρνερ του Γκουλιαμτζή.

Στο 35’ ωστόσο ο Παπαβασιλείου αποβλήθηκε και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο, με το «Τριφύλλι» πάντως να μην απειλείται ιδιαίτερα και να έχει και κάποιες ευκαιρίες να βρει δεύτερο γκολ, τις οποίες δεν κατάφερε να αξιοποιήσει.

Παναθηναϊκός: Παπαβασιλείου, Μυλωνάς, Γκουλιαμτζής (63’ Βελούδης), Ξυγκόρος (37’ Κουφόπουλος), Αγγελόπουλος, Αζίζ, Δήμος (48’ Γρηγοριάδης), Ουγκουρεάνου, Πετρίδης, Μωυσιάδης (48’ Κρασανάκης), Πάλλης (63’ Μπουμπούκης).

Λεβαδειακός: Θεοδώρου, Καρατζίκης, Τσέπα, Σταυρακάκης, Κάντας, Γρίβας, Μακαλιάς, Σύρος, Καζάκης, Ζέρβας, Τριανταφυλλόπουλος.