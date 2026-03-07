Με Κοϊτά-Ελίασον στα φτερά η ΑΕΚ - Οι 11 της Λάρισας (pic)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet που θα διεξαχθεί στην Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arena στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πενράις στις πλευρές, τους Μαρίν-Πινέδα στον άξονα, τους Κοϊτά-Ελίασον στα άκρα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και τους Γιόβιτς-Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Ζίνι. Οι 11 της ΑΕΛ Novibet H Λάρισα του Σάββα Παντελίδη ξεκινά με τους: Αναγνωστόπουλο, Ηλιάδη, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Μασόν, Όλαφσον, Ναόρ, Ατανάσοφ, Τούπτα, Κακουτά και Πέρες. Στον πάγκο είναι οι: Μελίσσας, Παντελάκης, Μούργος, Κοσσονού, Φεριγκρά, Δημηνίκος, Χατζηστραβός, Πασάς, Βενετικίδης, Γκαράτε, Σαγκάλ και Σουρλής.