Άνετη νίκη για την Κ19 της ΑΕΚ

Η Κ19 της ΑΕΚ ήταν ανώτερη και επιβλήθηκε 2-0 της Λάρισας στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα, σε ματς που διεξήχθη στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Υποδομών (Κ19) της Super League.

Όλο το πρώτο ημίχρονο πέρασε με την ΑΕΚ σε κυρίαρχο ρόλο και με δημιουργία καλών ευκαιριών που, όμως, περνούσαν αναξιοποίητες (1' και 32' Παλαιολόγου, 13' Ζουριδάκης, 16' Θωμάκος). Στο 36', όμως, ήρθε το γκολ από εκτέλεση πέναλτι του Τζαμαλή, μετά από ανατροπή του Παλαιολόγου στην αντίπαλη περιοχή.



Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν και πάλι αυτή που είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και έφτασε στο δεύτερο γκολ στο 62'. Ο Παλαιολόγου εκτέλεσε φάουλ από δεξιά, ο Γκολφίνος έπιασε δύσκολη κεφαλιά και με την βοήθεια του δοκαριού η μπάλα κατέληκε στα δίχτυα για το 2-0. Στη συνέχεια οι Λούπας και Ζούλιας έχασαν μεγάλες ευκαιρίες και για τρίτο γκολ.



Οι δύο ομάδες τελείωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω αποβολών του Βλιώρα με δεύτερη κίτρινη στο 87' και του Γάτου με απευθείας κόκκινη στις καθυστερήσεις.



ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Ιωάννου, Χριστακόπουλος, Σαμουργασίδης (79' Καππάτος) Γεωργίου, Ψυρόπουλος, Παναγιωτόπουλος (79' Μαρτόπουλος) Παλαιολόγου (79' Βλιώρας) Γκολφίνος, Ζουριδάκης, Τζαμαλής (60' Λούπας) Θωμάκος (67' Ζούλιας).